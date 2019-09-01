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Андре Шюррле: «Неучастие в Лиге Европы поможет «Спартаку» в чемпионате России»

22:23

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле после поражения от «Зенита» (0:1), отметил, что пауза в чемпионате позволит команде восстановиться и отработать необходимые моменты в игре.

— Сейчас критикуют Кононова. Вы понимаете, какой футбол он строит в команде?

— Сложно что-то говорить. Тренеру в этот период было очень тяжело. Многие футболисты присоединились к команде после сборов. Во-вторых, был сложный период, когда за месяц мы провели девять игр. У нас по большому счету и тренировок не было: игра-восстановление, игра-восстановление. Сейчас будет пауза на сборную, будет время восстановиться и отработать то, что нам нужно. Все наладится.

— Поможет ли неучастие в Лиге Европы «Спартаку» в чемпионате России?

— Да, я считаю, что поможет. У нас будет одна игра в неделю, будет время, чтобы сыграть и восстановиться, потренироваться, быть здоровыми, уверенными в своих силах и выступать, как нужно. (Елена Григорьевская)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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