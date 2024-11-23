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Сегодня, 03:51

Каряка: «На Осинькине сейчас очень серьезная ответственность»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Каряка прокомментировал положение главного тренера самарской команды Игоря Осинькина.

«На Осинькине сейчас очень серьезная ответственность после всего того, что произошло. Насколько я знаю, в Самаре произошли серьезные изменения на уровне власти. Понятно, что нынешнее положение не очень всех устраивает. Но нужно понимать, что в футбол играют для болельщиков, а они Осинькина поддержали. Поэтому посмотрим, как все сложится в «Крыльях». Время покажет», — цитирует Legalbet Каряку.

После 15 туров в РПЛ самарская команда с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

Источник: Legalbet
Андрей Каряка
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
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Оренбург – Зенит
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
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Спартак – Локомотив
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Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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