Анатолий Мещеряков: «Леха Миранчук переходит в команду, которая очень близка ему по стилю»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал скорый трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

— Прежде всего доволен, что у Лехи появился шанс, — заявил он «СЭ». — Он переходит в команду, которая очень близка ему по стилю — на мой непрофессиональный взгляд. Держу пальцы скрещенными и очень надеюсь, что у него все получится. Это важно для него самого и для академии «Локомотива». У нас не так много футболистов в последнее время уезжают в ведущие чемпионаты. Если у Миранчука получится, то остальным будет легче. (Севастиан Терлецкий)