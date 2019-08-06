Анатолий Мещеряков: "Комличенко в "Локомотиве"? Пока запросы всех сторон находятся вне разумных пределов"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал "СЭ" информацию, что нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко до конца недели станет игроком "железнодорожников".

Чешский клуб только в январе этого года выкупил трансфер футболиста у "Краснодара", который сохранил часть прав на форварда. Чехи хотели получить за игрока 3,5 миллиона евро. Зарплата нападающего может составить около 1,2 миллиона евро.

– Понятно стремление выдать желаемое за действительное, – сказал Мещеряков. – Пока запросы всех сторон находятся вне разумных пределов. (Арман Мкртчян)​

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