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9 февраля, 17:05

Олич: «Надеюсь, Дзагоев станет хорошим тренером!»

Олич отреагировал на желание Дзагоева получить тренерскую лицензию
Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич в комментарии для «СЭ» высказался о желании экс-полузащитника армейцев Алана Дзагоева получить тренерскую лицензию.

«Это нормально. Если играешь много лет в футбол, то после завершения пару месяцев отдыхаешь. А потом снова хочется работать! Когда я закончил, думал, что не буду тренером. Но потом меня пригласил тренер сборной Хорватии, я согласился. И далее чемпионат мира-2018 в России. Сейчас я уже не могу без футбола! Может, у Дзагоева так же. Алан много играл, работал с разными тренерами. Очень важно брать от каждого специалиста понемногу, но свою дорогу необходимо делать самому. Надеюсь, он станет хорошим тренером!» — сказал Олич «СЭ».

Ранее PR-менеджер Дзагоева Дарья Арсланова сообщила, что экс-футболист планирует получить тренерскую лицензию. Алан объявил о завершении игровой карьеры в ноябре 2023 года.

Во время зимних тренировочных сборов Алан Дзагоев проходит стажировку в «Крыльях Советов».

Алан Дзагоев
Ивица Олич
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
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3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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