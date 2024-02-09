Олич: «Надеюсь, Дзагоев станет хорошим тренером!»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич в комментарии для «СЭ» высказался о желании экс-полузащитника армейцев Алана Дзагоева получить тренерскую лицензию.

«Это нормально. Если играешь много лет в футбол, то после завершения пару месяцев отдыхаешь. А потом снова хочется работать! Когда я закончил, думал, что не буду тренером. Но потом меня пригласил тренер сборной Хорватии, я согласился. И далее чемпионат мира-2018 в России. Сейчас я уже не могу без футбола! Может, у Дзагоева так же. Алан много играл, работал с разными тренерами. Очень важно брать от каждого специалиста понемногу, но свою дорогу необходимо делать самому. Надеюсь, он станет хорошим тренером!» — сказал Олич «СЭ».

Ранее PR-менеджер Дзагоева Дарья Арсланова сообщила, что экс-футболист планирует получить тренерскую лицензию. Алан объявил о завершении игровой карьеры в ноябре 2023 года.

Во время зимних тренировочных сборов Алан Дзагоев проходит стажировку в «Крыльях Советов».