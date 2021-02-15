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Клубы РПЛ во вторник обсудят судьбу «Тамбова»

13:55
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На общем собрании РПЛ, которое пройдет завтра, 16 февраля, клубы обсудят ситуацию с «Тамбовом», информирует сайт лиги.

Заседание начнется в 12.00 и пройдет в онлайн-формате.

В повестку включены также следующие вопросы:

— о системе финансовой мотивации судей

— об изменениях в регламент Тинькофф РПЛ сезона-2020/21

— об изменениях в Санитарный регламент

— о структуре календаря соревнований на сезон-2021/22

Напомним, что «Тамбов» находится в тяжелом финансовом положении. Из-за долгов клубу запрещено регистрировать новых игроков, а большая часть игроков покинула команду.

4 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить «Тамбов».

Команда занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26215.html

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