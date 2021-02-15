Клубы РПЛ во вторник обсудят судьбу «Тамбова»

На общем собрании РПЛ, которое пройдет завтра, 16 февраля, клубы обсудят ситуацию с «Тамбовом», информирует сайт лиги.

Заседание начнется в 12.00 и пройдет в онлайн-формате.

В повестку включены также следующие вопросы:

— о системе финансовой мотивации судей

— об изменениях в регламент Тинькофф РПЛ сезона-2020/21

— об изменениях в Санитарный регламент

— о структуре календаря соревнований на сезон-2021/22

Напомним, что «Тамбов» находится в тяжелом финансовом положении. Из-за долгов клубу запрещено регистрировать новых игроков, а большая часть игроков покинула команду.

4 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить «Тамбов».

Команда занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе.