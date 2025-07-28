Источник: «Спартак» готов платить Фернандешу 3,5 миллиона евро в год

«Спартак» готов предложить Жедсону Фернандешу контракт с годовой зарплатой примерно 3,5 миллиона евро, сообщил источник «Чемпионату». Если футболист согласится, он станет лидером по размеру оплаты труда в команде.

При этом «Бешикташ» официально опровергал переговоры о трансфере Фернандеша со «Спартаком». Однако турецкие СМИ и инсайдеры продолжают утверждать, что сделка близка к завершению.

Фернандеш перешел в «Бешикташ» из «Бенфики» летом 2022 года. С тех пор он сыграл 131 матч во всех турнирах, забив 18 голов и отдав 16 результативных передач. Его текущий контракт с турецким клубом действует до конца июня 2027 года.