Альмейда не соглашается возглавить ЦСКА

Как стало известно «СЭ», аргентинский тренер Матиас Альмейда не соглашается на работу в ЦСКА.

Специалист ссылается на желание в первую очередь найти работу в европейском клубе, но окончательно отказываться от предложения армейцев не спешит.

9 июня пост главного тренера ЦСКА покинул Марко Николич. Серб должен возглавить АЕК, который в мае покинул Альмейда.

Аргентинец тренировал греческую команду с лета 2022 года. До этого он работал в «Сан-Хосе Эртквейкс» из МЛС, мексиканской «Гвадалахаре», «Банфилде» и «Ривер Плейт».