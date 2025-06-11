Президент «Ростова» Арутюнянц обратился к болельщикам: «Мы продолжаем работу. Кардинальных изменений не планируется»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сделал заявление о будущем клуба.

«В последнее время вокруг нашего клуба распространяется много недостоверной информации. Как уже неоднократно заявлял ранее, мы продолжаем работать. С правительством мы находимся в партнерстве, а клуб продолжает работу в штатном режиме.

Что касается главной команды «Ростова», то кардинальных изменений в основном составе не планируется. Что касается тренеров, то штаб команды, ключевые специалисты основы продолжат работу по подготовке к сезону 2025/2026», — говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба ростовчан.

В сезоне-2024/25 «Ростов» набрал 39 очков и занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ. С февраля команду возглавляет испанец Джонатан Альба, который до этого входил в тренерский штаб Валерия Карпина, покинувшего клуб перед возобновлением чемпионата.

Весной сообщалось, что владельцем контрольного пакета акций может стать бизнесмен Иван Саввиди. Также появлялась информация, что одним из руководителей клуба может стать человек бизнесмена Андрея Чайки, который является президентом клуба «Чайка» из Песчанокопского, выступающего в первой лиге.