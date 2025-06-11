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Президент «Ростова» Арутюнянц обратился к болельщикам: «Мы продолжаем работу. Кардинальных изменений не планируется»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сделал заявление о будущем клуба.

«В последнее время вокруг нашего клуба распространяется много недостоверной информации. Как уже неоднократно заявлял ранее, мы продолжаем работать. С правительством мы находимся в партнерстве, а клуб продолжает работу в штатном режиме.

Что касается главной команды «Ростова», то кардинальных изменений в основном составе не планируется. Что касается тренеров, то штаб команды, ключевые специалисты основы продолжат работу по подготовке к сезону 2025/2026», — говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба ростовчан.

В сезоне-2024/25 «Ростов» набрал 39 очков и занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ. С февраля команду возглавляет испанец Джонатан Альба, который до этого входил в тренерский штаб Валерия Карпина, покинувшего клуб перед возобновлением чемпионата.

Весной сообщалось, что владельцем контрольного пакета акций может стать бизнесмен Иван Саввиди. Также появлялась информация, что одним из руководителей клуба может стать человек бизнесмена Андрея Чайки, который является президентом клуба «Чайка» из Песчанокопского, выступающего в первой лиге.

Источник: ФК «Ростов»
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РПЛ
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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Альмейда не соглашается возглавить ЦСКА

Болельщики «Динамо» признали Бителло лучшим игроком сезона
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Максим Глушенков
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 8
Александр Соболев
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Зенит

 8
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П
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Крылья Советов, ЦСКА

 4
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 8 1 3
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