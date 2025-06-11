Радимов: «Николич зря говорил речи в раздевалке, если знал, что уходит»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов в разговоре с «СЭ» высказался об уходе Марко Николича с поста главного тренера московской команды.

«Если в контракте так прописано, то вопросов не может быть никаких. Он выплатил деньги и ушел. Но если была какая-то договоренность, то это некрасиво, не по джентельменски. Но это вопрос к человеческим качествам. И речи в раздевалке он зря говорил. Если знал, что уходит, этого не надо было делать. Если принял это решение спустя какое-то время... Он взрослый человек — имеет право», — сказал Радимов «СЭ».

9 июня ЦСКА объявил об уходе Николича с поста главного тренера. По информации Sport24.gr, греческий АЕК выкупит у ЦСКА контракт сербского тренера за 600 тысяч евро.