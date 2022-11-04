Алип рассмотрит варианты перехода в клубы-участники еврокубков в случае ухода из «Зенита»

Казахстанский защитник «Зенита» Наралы Алип может попробовать свои силы в одном из клубов, прошедших в весеннюю часть еврокубков, если покинет петербургский клуб. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, несмотря на хорошие отношения с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, окончательное решение о продолжении выступления казахстанского футболиста за петербуржцев игроку не озвучено. Также сообщалось, что петербуржский клуб определится с будущим игрока после 18 ноября.

22-летний защитник присоединился к «Зениту» в феврале 2022 года и провел за клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.