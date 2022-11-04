Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:48

Алип рассмотрит варианты перехода в клубы-участники еврокубков в случае ухода из «Зенита»

Читать «СЭ» в Telegram Новости

Казахстанский защитник «Зенита» Наралы Алип может попробовать свои силы в одном из клубов, прошедших в весеннюю часть еврокубков, если покинет петербургский клуб. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, несмотря на хорошие отношения с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, окончательное решение о продолжении выступления казахстанского футболиста за петербуржцев игроку не озвучено. Также сообщалось, что петербуржский клуб определится с будущим игрока после 18 ноября.

22-летний защитник присоединился к «Зениту» в феврале 2022 года и провел за клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-sluchae-ukhoda-iz-zenita-alip-rassmotrit-varianty-trudoustroystva-v-kluby-uchastniki-evrokubkov-1404005/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
От первенства Крыма до главного открытия РПЛ. В чем уникальность Сычевого
Овечкин забил исторический гол и повторил суперрекорд Хоу
В ФРГ обвинили Зеленского в отсутствии мужества из-за отказа от встречи с Путиным на G20
Зеленский предложил Брюсселю «приютить» запрещенные на Украине партии
Reuters: G7 и Австралия договорились ввести ценовой потолок на российскую нефть
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радченко считает, что матч «Сочи» — «Спартак» не будет результативным

В «Херенвене» заявили, что ЦСКА не выплатил за Эджуке всю сумму трансфера
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости