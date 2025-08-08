Алешин — о Старостине: «Как он якобы против Берии играл — неправда. Почитайте книжку «Футбол сквозь годы». Сплошные фантазии!»

Известный журналист и писатель, автор книг о Симоняне, Якушине, Шестерневе, Численко, Семине и других звездах отечественного футбола Павел Алешин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Николае Старостине.

— Старостин считал, что Бескову мешает природная трусость.

— Если вы про Николая Петровича, то он для меня не авторитет. Вот его брат Андрей Петрович — это да!

— Почему Николай не авторитет?

— Слишком много лукавства.

— В чем же?

— А во всем. Как он якобы против Берии играл — неправда. Почитайте книжку «Футбол сквозь годы». Сплошные фантазии! Хотя к другой его книге — «Звезды большого футбола» не придерешься. Интересно, объективно, да и написана прекрасным языком.

— Значит, Старостин был такой фантазер по натуре?

— Он не фантазер. Просто знал, где слукавить для пользы дела.