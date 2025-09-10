Алеррандро: «Здорово, что в ЦСКА приходит еще один бразилец Кармо. Но русские ребята тоже очень сильные»

Бразильский нападающий ЦСКА Алеррандро прокомментировал переход в команду своего соотечественника Энрике Кармо.

— В ЦСКА переходит еще один бразилец Энрике Кармо. Как вы воспринимаете тот факт, что бразильцев в ЦСКА становится все больше?

— Это здорово, что приходит еще один бразилец. Но русские ребята тоже очень сильные, сильный костяк. Если на них мы поставим еще бразильские качества, то команда будет бороться за самые высокие места.

— Кармо не советовался с вами насчет ЦСКА?

— Со мной он не советовался. С Матеусом они долгое время играли вместе, поэтому он навел справки у него.

Кармо переходит в ЦСКА из «Сан-Паулу». В сезоне-2025 18-летний форвард забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу в 13 матчах во всех турнирах.