Челестини — о футболе Карпина: «У нас немного разные принципы»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сравнил свой футбол с футболом Валерия Карпина.

— Ваш футбол похож на футбол Карпина?

— Я следил за матчами сборной. Карпин хочет держать мяч. У нас немного разные принципы. В атакующей стадии мы похожи, потому что владеем мячом. Наши с Карпиным системы различаются друг от друга, когда обороняемся.

После 7 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками.