Челестини — о Кирилле Глебове: «Очень динамичный и атакующий игрок. Других таких у нас нет»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал игру полузащитника Кирилла Глебова и информацию об интересе к нему со стороны «Арсенала».

«Глебов — очень динамичный и атакующий игрок. Других таких у нас нет. С «Ростовом» Глебов нам бы очень пригодился. Однако мы дадим возможность проявить себя другим игрокам. «Арсенал»? Я бы хотел, чтобы все игроки нашей команды получали предложения из топовых клубов», — сказал швейцарский специалист.

19-летний полузащитник в сезоне-2025/26 в 11 матчах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Он играет за ЦСКА с 2023 года, его контракт действует до 30 июня 2027 года.