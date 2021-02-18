Аленичев заявил, что Промес в «Спартаке» может быть уже не так эффективен

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в интервью «СЭ» рассказал о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в московский клуб. По его словам, голландец может быть уже не так эффективен, как раньше.

— Был уверен, что Промес не приедет в «Спартак» к игре с «Динамо», — отметил Аленичев. — Возможно, он вообще сейчас не приедет. Конечно, если бы он был в «Спартаке» в том состоянии, в каком играл в команде раньше... А я считаю его одним из лучших легионеров в истории чемпионата России. Конечно, такой Промес поднял бы и уровень российского футбола. Но если Промес приедет в другом состоянии, например, готовым только на 50 процентов, то это головная боль для тренерского штаба. Времени нет, чтобы приводить его в порядок, а до конца чемпионата совсем мало времени.

Не нужно забывать, что Промес играл с таким игроками, как Зе Луиш, Фернанду, Глушаков был в порядке, тот же Ивелин Попов, с которым была хорошая связка. Если же сейчас Промес придет, то это другой «Спартак». И даже если у него будут оптимальные кондиции, это не говорит о том, что он проявит себя также.

- Промес — это полкоманды для того «Спартака»?

— В прошлом в отдельных играх он был даже больше, чем полкоманды. Он в одиночку решал исход матчей.

- Как встроить его в нынешнюю схему?

- В этой схему на место Айртона его ставить нельзя. Он будет бесполезен. В Севилье на этой позиции он был малоэффективен. Промеса в этой схеме можно использовать как второго нападающего. Возможно, и на острие, хотя там он будет не слишком эффективен. В оттяжке он лучше. Если «Спартак» перейдет на схему 4-3-3, то у Промеса будет привычная позиция слева или справа.