Тедеско сказал, что ничего не изменило его решения уйти из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско во время пресс-конференции отметил, что остался при своем решении покинуть клуб в конце сезона.

— Есть ли что-то, что может повлиять на ваше решение уйти из «Спартака»? Как мы видим, вам очень комфортно здесь.

— Мне действительно очень комфортно и жить, и работать здесь. Непросто было получить поддержку и команды, и болельщиков, и ветеранов. С последними всегда особенно тяжело — я помню это еще по прошлому месту работы. Но решение было озвучено. И все знают, что ничто в «Спартаке» или России не стало ключевым фактором этого решения — причины в моей семье.

По итогам 19-ти туров Тинькофф Чемпионата России «Спартак» занимает третье место, отставая от лидера — «Зенита» — на 6 очков. Немецкий специалист работает в московском клубе с октября 2019 года.

(Артем Калинин)