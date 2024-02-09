Агент Педро заявил, что игрок счастлив в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Педро, заявил, что 18-летний бразилец счастлив в петербургском клубе.

«Педро счастлив в «Зените». Клуб из Санкт-Петербурга принимает всех игроков очень хорошо», — приводит слова Гарсии «Спорт День за Днем».

Педро перешел в «Зенит» зимой 2024 года из «Коринтианса». За бразильскую команду 18-летний форвард забил 1 гол в 21 матче.