«Ахмат» проведет сборы в Австрии и России
12:59
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, где пройдут сборы команды, а также высказался о будущем арендованных игроков.
«Первые сборы команды, скорее всего, пройдут в России, а вторые — в Австрии. По арендованным игрокам еще нет решения. Тимофеев? «Спартак» думает над его будущим, конкретики нет. Тоже самое касается и остальных игроков. Команда из отпуска выйдет 22 июня», — сказал Айдамиров «СЭ».
«Ахмат» завершил сезон в Тинькофф РПЛ на 11-м месте с 40 очками.
(Владислав Флегонтов)
Читайте также
Талантливый вратарь, проваливший свой последний сезон в КХЛ, возвращается из Америки. Он будет играть за «Авангард»
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю