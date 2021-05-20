«Ахмат» проведет сборы в Австрии и России

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, где пройдут сборы команды, а также высказался о будущем арендованных игроков.

«Первые сборы команды, скорее всего, пройдут в России, а вторые — в Австрии. По арендованным игрокам еще нет решения. Тимофеев? «Спартак» думает над его будущим, конкретики нет. Тоже самое касается и остальных игроков. Команда из отпуска выйдет 22 июня», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» завершил сезон в Тинькофф РПЛ на 11-м месте с 40 очками.

(Владислав Флегонтов)