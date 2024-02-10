Аленичев: «Промес — это номер один в нынешнем «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что нападающий Квинси Промес является лучшим игроком красно-белых.

«Промес — это номер один в нынешнем «Спартаке» и один из лучших игроков РПЛ. То, что Квинси сейчас делает для «Спартака», характеризует его, как лидера команды. Мне бы очень хотелось, чтобы до лета он эту планку сдержал. Представьте на секунду, если Промес выпадет, то насколько «Спартаку» будет проблематично попасть даже в тройку», — цитирует Metaratings.ru Аленичева.

В сезоне-2023/24 голландский нападающий забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 21 матче.