Капленко: «Понимал, что мне может быть по силам сыграть за сборную России.»

Полузащитник «Балтики» Кирилл Капленко рассказал, почему так и не стал выступать за сборную России. Игрок подавал запрос на получение российского гражданства после переезда в чемпионат России.

«Подал запрос на получение российского гражданства, потому что понимал, что мне может быть по силам сыграть за сборную России. По этому поводу советовался также со своим агентом.

Мне написал начальник молодежной сборной, что меня вызовут. Не скажу, что ожидал этого, скорее просто не сомневался в себе. Однако впечатления от этого периода остались не самые гладкие. Атмосфера в команде, тренировочный процесс — мне все очень нравилось. Но во время одной из поездок на товарищеский турнир в Хорватию я заболел, а потом еще и получил травму.

С чем было связано решение вернуться в сборную Белоруссии? Не буду скрывать, что повлияло и то, что у России случился бан. И мне самому захотелось выступать за сборную своей страны", — цитирует Metaratings.by Капленко.

24-летний Капленко провел 7 матчей за сборную Белоруссии, за которую дебютировал в ноябре 2022 года.