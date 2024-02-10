Капленко: «Понимал, что мне может быть по силам сыграть за сборную России.»
Полузащитник «Балтики» Кирилл Капленко рассказал, почему так и не стал выступать за сборную России. Игрок подавал запрос на получение российского гражданства после переезда в чемпионат России.
«Подал запрос на получение российского гражданства, потому что понимал, что мне может быть по силам сыграть за сборную России. По этому поводу советовался также со своим агентом.
Мне написал начальник молодежной сборной, что меня вызовут. Не скажу, что ожидал этого, скорее просто не сомневался в себе. Однако впечатления от этого периода остались не самые гладкие. Атмосфера в команде, тренировочный процесс — мне все очень нравилось. Но во время одной из поездок на товарищеский турнир в Хорватию я заболел, а потом еще и получил травму.
С чем было связано решение вернуться в сборную Белоруссии? Не буду скрывать, что повлияло и то, что у России случился бан. И мне самому захотелось выступать за сборную своей страны", — цитирует Metaratings.by Капленко.
24-летний Капленко провел 7 матчей за сборную Белоруссии, за которую дебютировал в ноябре 2022 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5