Круговой может продолжить подготовку в Турции с «Зенитом-2»

Защитник «Зенита» Данил Круговой должен отправиться в Турцию с «Зенитом-2» и уже включен в список команды на зимний сбор, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Круговой должен полететь в Турцию с Зенитом-2. Футболист включен в клубный список на сборы, вылет команды запланирован на 13 февраля. Отмечается, что «Зенит» и ЦСКА продолжают переговоры о возможной аренде игрока, но пока не пришли к взаимопониманию в этом вопросе.

В этом сезоне Круговой провел за «Зенит» 18 матчей.