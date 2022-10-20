Аленичев рассказал, как «Спартак» пригласил Карреру

В день 50-летия экс-капитана и бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева «СЭ» публикует отрывки из его монолога для книги «Спартаковские исповеди» нашего обозревателя Игоря Рабинера, которая в двух томах выйдет в ближайшие месяцы. Аленичев рассказал о том, как красно-белые пригласили Массимо Карреру.

«Разговоры о якобы конфликте между моими помощниками Егором Титовым и Дмитрием Ананко, из-за которого последнему пришлось уйти, — неправда, — рассказал Аленичев. — Ананко ушел не по этой причине — просто было решение президента поменять тренера по обороне на иностранного специалиста. И я просто был поставлен о нем в известность.

Так, по стечению обстоятельств, мы и пригласили Массимо Карреру. У меня есть связи в Италии, сам там поиграл, многих знаю. Позвонил влиятельным людям и обозначил, что мы ищем итальянского специалиста по обороне. Сначала предложили Алессандро Несту, но он работал в США и не смог. Были еще два кандидата, и, по-моему, четвертой назвали фамилию Карреры. Помнил его по «Ювентусу», мы играли друг против друга — например, на «Локомотиве», в 1993 году, когда я еще не перешел в «Спартак» и железнодорожники встречались с «Юве».

Мне дали его номер — он тогда был на чемпионате Европы в расположении сборной Италии, помогал Антонио Конте, — и я позвонил.

— Массимо, интересно ли тебе такое предложение? Если да, то я готов прилететь к тебе.

— Да, можем переговорить, — ответил Каррера.

И мы с Родионовым полетели в Лион. После одной из игр встретились в гостинице втроем.

Изначально переговорили с Леонидом Арнольдовичем по условиям — и, исходя из этого, сделали ему предложение. Сперва условия «Спартака» Массимо не устроили. На следующий день немножко улучшили финансовую часть и договорились. Уже после Евро Каррера прилетел в Москву и подписал контракт.

Говорили с ним по-итальянски. Я почти каждый год бываю в отпуске в Италии, общаюсь по телефону с друзьями из этой страны, дома смотрю некоторые телепередачи на итальянском. Язык достаточно легкий, и за два года в «Роме» и «Перудже» я выучил его и не забыл.

49-летний Аленичев возглавлял «Спартак» с 2015 по 2016 год. После ухода специалиста пост главного тренера занял Массимо Каррера.

Полное интервью Аленичева «СЭ» читайте здесь