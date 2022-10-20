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Сегодня, 09:15

Аленичев рассказал, как «Спартак» пригласил Карреру

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Массимо Каррера.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В день 50-летия экс-капитана и бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева «СЭ» публикует отрывки из его монолога для книги «Спартаковские исповеди» нашего обозревателя Игоря Рабинера, которая в двух томах выйдет в ближайшие месяцы. Аленичев рассказал о том, как красно-белые пригласили Массимо Карреру.

«Разговоры о якобы конфликте между моими помощниками Егором Титовым и Дмитрием Ананко, из-за которого последнему пришлось уйти, — неправда, — рассказал Аленичев. — Ананко ушел не по этой причине — просто было решение президента поменять тренера по обороне на иностранного специалиста. И я просто был поставлен о нем в известность.

Так, по стечению обстоятельств, мы и пригласили Массимо Карреру. У меня есть связи в Италии, сам там поиграл, многих знаю. Позвонил влиятельным людям и обозначил, что мы ищем итальянского специалиста по обороне. Сначала предложили Алессандро Несту, но он работал в США и не смог. Были еще два кандидата, и, по-моему, четвертой назвали фамилию Карреры. Помнил его по «Ювентусу», мы играли друг против друга — например, на «Локомотиве», в 1993 году, когда я еще не перешел в «Спартак» и железнодорожники встречались с «Юве».

Мне дали его номер — он тогда был на чемпионате Европы в расположении сборной Италии, помогал Антонио Конте, — и я позвонил.

— Массимо, интересно ли тебе такое предложение? Если да, то я готов прилететь к тебе.

— Да, можем переговорить, — ответил Каррера.

И мы с Родионовым полетели в Лион. После одной из игр встретились в гостинице втроем.

Изначально переговорили с Леонидом Арнольдовичем по условиям — и, исходя из этого, сделали ему предложение. Сперва условия «Спартака» Массимо не устроили. На следующий день немножко улучшили финансовую часть и договорились. Уже после Евро Каррера прилетел в Москву и подписал контракт.

Говорили с ним по-итальянски. Я почти каждый год бываю в отпуске в Италии, общаюсь по телефону с друзьями из этой страны, дома смотрю некоторые телепередачи на итальянском. Язык достаточно легкий, и за два года в «Роме» и «Перудже» я выучил его и не забыл.

49-летний Аленичев возглавлял «Спартак» с 2015 по 2016 год. После ухода специалиста пост главного тренера занял Массимо Каррера.

Полное интервью Аленичева «СЭ» читайте здесь

Дмитрий Аленичев
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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2
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3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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 - : -
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