Аленичев рассчитывает провести в Португалии встречу с Моуринью

Бывший полузащитник «Порту» Дмитрий Аленичев рассказал, что планирует встретиться с бывшим главным тренером португальской команды Жозе Моуринью.

«Мы с ним давно не общались. Он работает, вы прекрасно понимаете, в каком состоянии. Планирую слетать в Португалию, там, если получится, возможно, встретимся, пообщаемся», — приводит ТАСС слова Аленичева.

Россиянин играл под руководством Моуринью в «Порту» с 2002 по 2004 год. Португальский специалист привел команду к победе в Лиге чемпионов в сезоне-2003/04.

С сентября Моуринью возглавляет «Бенфику».