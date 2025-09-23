Аленичев рассчитывает провести в Португалии встречу с Моуринью
Бывший полузащитник «Порту» Дмитрий Аленичев рассказал, что планирует встретиться с бывшим главным тренером португальской команды Жозе Моуринью.
«Мы с ним давно не общались. Он работает, вы прекрасно понимаете, в каком состоянии. Планирую слетать в Португалию, там, если получится, возможно, встретимся, пообщаемся», — приводит ТАСС слова Аленичева.
Россиянин играл под руководством Моуринью в «Порту» с 2002 по 2004 год. Португальский специалист привел команду к победе в Лиге чемпионов в сезоне-2003/04.
С сентября Моуринью возглавляет «Бенфику».
Источник: ТАСС
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|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
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|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
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|- : -
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Педро
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Маркиньос
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Крылья Советов, ЦСКА
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