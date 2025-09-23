Гильерме — о литературе для футболистов: «Прочитал только одну русскую книгу, которую мне подарил Кафанов»

Бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме в разговоре с «СЭ» поделился мнением об инициативе создания перечня книг для молодых футболистов.

«Не буду врать, раньше я больше читал. Сейчас уже очень мало. Книгу на русском я только одну прочитал — это книга Виталия Кафанова, которую он сам писал и мне подарил. Очень хочу ознакомиться с русской литературой, потому что я знаю, что это очень интересно. Моя жена любит читать и многое про литературу рассказывала», — сказал Гильерме «СЭ» на Кубке легенд.

25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорта РФ утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.