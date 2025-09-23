Павлюченко считает, что Угальде может стать лучшим бомбардиром РПЛ второй сезон подряд

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре форварда красно-белых Манфреда Угальде в текущем сезоне.

«У него был некий застой. Обычно такое бывает у форвардов, когда все забиваешь, а потом наступает черная полоса. Все сразу критиковать начинают. Хотя все мы знаем, что Угальде — футболист хорошего уровня и игрок, который умеет решать моменты. Он забивной форвард, пусть продолжает в том же духе. Манфред начал забивать, и я за него только рад. Я его понимаю, поскольку тоже в этой шкуре побывал, когда тебя прессингуют за отсутствие голов. Сможет ли он вновь стать лучшим бомбардиром сезона? Угальде умеет это делать. Он из ничего может создать момент и забить невероятный мяч. Поэтому, конечно, он может стать лучшим бомбардиром, все возможно. Манфред способен на это, но все будет зависеть от него самого», — сказал Павлюченко «СЭ».



В сезоне-2024/25 Угальде в 36 матчах во всех турнирах забил за «Спартак» 18 голов и сделал 6 результативных передач, став лучшим бомбардиром РПЛ (17 голов). В сезоне-2025/26 у 23-летнего костариканца 11 матчей и 3 гола.

В гонке бомбардиров текущего сезона РПЛ с 8 мячами лидирует полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.