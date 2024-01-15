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Сегодня, 12:46

Аленичев не уверен, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что московский клуб не будет бороться за чемпионство в РПЛ в нынешнем сезоне.

«Я жду от второй части чемпионата того, что интрига, которая сейчас есть, сохранится до 30-го тура. Причем не только в верхней части таблицы, но и внизу. Не хотелось бы, чтобы кто-то за пять туров до окончания турнира стал чемпионом, а также чтобы были известны вылетевшие команды. Не только мне хотелось бы, но и всем болельщикам. Хотелось бы, чтобы «Спартак» усилился, насколько мне известно, идут поиски новых футболистов. В первую очередь в группу атаки. Хотелось бы, чтобы «Спартак» тоже не терял очки против «Ахмата», «Факела», «Урала», «Крыльев Советов», при всем уважении к этим командам. Если «Спартак» не будет терять очки в таких матчах, а также даст бой лидерам, то команда в состоянии бороться по крайней мере за второе место, вряд ли за чемпионство, но за второе место при хорошем раскладе могут», — приводит слова Аленичева ТАСС.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2023/24 с 38 очками в 18 матчах, «Зенит» идет вторым с 36 очками. «Динамо» занимает третью строчку с 32 очками, «Локомотив» — четвертый с 31 очком, «Спартак» — пятый с 30 очками.

Источник: https://tass.ru/sport/19729565
Дмитрий Аленичев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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