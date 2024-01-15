Агент Сосича заявил, что в игроке заинтересованно два клуба РПЛ

Элвис Билалагич, представитель атакующего полузащитника словенского «Радомлье» Маджида Сосича, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Пари НН».

«Сосич может продолжить карьеру в «Пари НН»? Еще два клуба из России также заинтересованы в нем. Мы вели переговоры со всеми. Но первый вариант для нас — трансфер, а не аренда», — приводит слова Билалагича Sport24.

В текущем сезоне Сосич провел за «Радомлье» 17 матчей, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.