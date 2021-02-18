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Промес послушал пресс-конференцию Тедеско и признался болельщикам «Спартака» в любви

14:59
Квинси Промес. Фото ФК «Аякс»
Квинси Промес. Фото ФК «Аякс»
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Форвард «Аякса» Квинси Промес поучаствовал в пресс-конференции «Спартака».

Голландец стал зрителем прямой трансляции пресс-конференции Доменико Тедеско и оставил комментарий.

Ранее спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс заявил, что переговоры по переходу Промеса в «Спартак» продолжаются. 16 февраля «СЭ» сообщал, что трансфер игрока затягивается по вине амстердамского клуба.

Тедеско обратился к Промесу по поводу трансфера: «Быстрее! Давай быстрее!»

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