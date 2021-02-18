Промес послушал пресс-конференцию Тедеско и признался болельщикам «Спартака» в любви
14:59
Форвард «Аякса» Квинси Промес поучаствовал в пресс-конференции «Спартака».
Голландец стал зрителем прямой трансляции пресс-конференции Доменико Тедеско и оставил комментарий.
Ранее спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс заявил, что переговоры по переходу Промеса в «Спартак» продолжаются. 16 февраля «СЭ» сообщал, что трансфер игрока затягивается по вине амстердамского клуба.
Тедеско обратился к Промесу по поводу трансфера: «Быстрее! Давай быстрее!»
.@QPromes залетел в комменты прямого эфира @fcsm_official с очевидным признанием ?— Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 18, 2021
Решится ли в ближайшие пару дней вопрос с его возвращением? pic.twitter.com/MosvKIW1hj
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Квинси Промес — снова в «Спартаке». Сделает красиво?
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