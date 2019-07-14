Алексей Сутормин – о просмотре в "Спартаке": "Какая-то мутная история"

Новичок "Зенита", полузащитник Алексей Сутормин не знает, почему ему не удалось перейти в "Спартак" после просмотра в 2013 году. 25-летний хавбек предположил, что он мог не подойти красно-белым.

– В 2013-м, когда вы ушли из "Зенита" в "Строгино", вы побывали на просмотре в "Спартаке", так?

– Я к тому моменту провел в "Строгино" первые полгода, и как раз Евгений Александрович (Бушманов – Прим. "СЭ"), который был уже тренером "Спартака-2", пригласил на просмотр.

– Почему вас не взяли?

– Какая-то мутная история. То ли клубы не договорились, то ли я просто не подошел. Может, не проявил инициативы – побыл на сборе, вернулся в "Строгино", время шло, а я все думал, что вот сейчас ко мне подойдут и что-нибудь скажут. Но стояла тишина, и в какой-то момент понял, что смысла кому-то ко мне подходить уже нет. (Гоша Чернов, Егор Бычков)

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