Алексей Сухой: "В РФПЛ по сравнению с ФНЛ футболисты быстрее на такт"

Главный арбитр матча 17-го тура чемпионата России ЦСКА – "Урал" (4:0) Алексей Сухой в эфире передачи "Свисток" на телеканале "Наш футбол" подчеркнул, что в РФПЛ служить сложнее, чем в ФНЛ. Отметим, что для судьи поединок на "Арене ЦСКА" стал вторым в премьер-лиге в карьере.

– Какие у вас впечатления от РФПЛ?

– Переход из ФНЛ в РФПЛ, на мой взгляд, состоит в том, что все игроки на такт быстрее думают, перемещаются, мяч движется быстрее, сложнее подстраиваться.

– Для вас матч ЦСКА – "Урал" второй в карьере в РФПЛ – как приняли?

– Приняли тепло и адекватно.