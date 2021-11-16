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Алексей Сухой назначен главным арбитром матча «Краснодар» — «Спартак»

18:32
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Назначены арбитры на матчи 15-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу, сообщает сайт РФС.

19 ноября (пятница)

«Зенит» — «Нижний Новгород»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Аверьянов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Денис Березнов.

20 ноября (суббота)

«Крылья Советов» — «Урал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Михаил Иванов; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Игорь Демешко .

«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья — Артем Любимов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Максим Гаврилин.

«Краснодар» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Варанцо Петросян; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Александр Богданов.

21 ноября (воскресенье)

«Ростов» — «Уфа»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Арам Петросян.

ЦСКА — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Алексей Стипиди.

«Динамо» — «Арсенал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Андрей Образко; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Алексей Лунев.

«Сочи» — «Рубин»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Алексей Воронцов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Валентин Мурашов.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214891

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры