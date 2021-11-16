«Уфа» в скором времени подпишет соглашение с новым спонсором

Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров рассказал о сроках подписания соглашения с новым спонсором «Уфы».

«У нас есть предварительные договоренности о том, кто будет финансировать футбольный клуб «Уфа», и мы надеемся, что в ближайшие если не дни, то недели эти предварительные договоренности доведем до той стадии, когда это от слов превратится в документы и в последующем — в финансирование», — приводит слова Назарова ТАСС.

На вопрос о сумме годового финансирования премьер-министр ответил, что речь идет о «достаточно существенных цифрах». По его словам, спонсором должна стать крупная компания федерального уровня, которая работает в регионе. Ее название Назаров не сообщил.

В августе «СЭ» сообщал, что новым спонсором команды должна стать нефтяная компания «Башнефть».

«Уфа» занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 14 очков в 14 матчах.