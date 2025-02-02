Сорокин — о переизбрании Дюкова: «Желаю в новом сроке скорейшего возврата в международный спорт»

Советник президента РФС Алексей Сорокин в комментарии для «СЭ» поздравил Александра Дюкова с переизбранием на новый срок.

«Пожелаю Александру Дюкову в новом сроке скорейшего возврата в международный спорт. Это станет грандиозным прорыв. Переизбрание заслуженное, достижения большие. В нынешних условиях особенно значительные. Осталось только начать играть», — сказал Сорокин «СЭ».

Дюков возглавил РФС на внеочередной конференции 22 февраля 2019 года. 4 февраля 2021-го он был переизбран на четырехлетний срок.