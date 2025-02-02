В «Рубине» заявили, что не получали предложений по Даку зимой

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем нападающего Мирлинда Даку.

«Официальных предложение по Даку этой зимой «Рубин» не получал. Сейчас игрок тренируется с командой на сборе и готовится к весенней части сезона»

В этом сезоне на счету 27-летнего албанца 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.