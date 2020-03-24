Алексей Смертин: «Пост Дзюбы не несет дискриминационного характера»

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и экс-капитан сборной России Алексей Смертин прокомментировал «СЭ» публикацию в Instagram форварда «Зенита» и национальной команды Артема Дзюбы. Футболист разместил свое совместное фото с латиноамериканскими легионерами петербургского клуба и защитником Ракицким рядом с изображением обезьян из известного советского мультфильма.

— Мы изучили пост Дзюбы в его Инстаграме и он не несет в себе дискриминационного характера, — заявил Смертин. — Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей, а во-вторых, Артем сравнивает игроков «Зенита» с одним из самых известных советских мультфильмов про семью. Однако, все равно следует помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут считаться оскорбительными и поэтому надо быть всегда аккуратными при публикации материалов в социальных сетях. (Евгений Белоусов)

Дзюба сравнил партнеров по «Зениту» с героями популярного советского мультфильма