Алексей Сафонов: «Спартак заплатил за Сабитова миллион, деньги выдал 20-долларовыми купюрами, у двух сумок ручки оторвались»

Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал об истории перехода полузащитника Рената Сабитова из «Сатурна» в «Спартак».

— Карпин говорил — Сабитов слишком вежливый.

— Есть такое! Вайсс ему внушал: «Ты подойди, **** [ударь] соперника. Не надо извиняться». Сложно было его в «Спартак» перекинуть — Ренат 20 раз соглашался и столько же раз отменял. Кто-то приехал к его отцу, говорит: «Даем 200 тысяч, только пусть остается в «Сатурне». А сами отправились к Воронцову, гендиректору клуба: «Дашь 500 тысяч — обещаем, Сабитов продлит контракт». Схема простая. А папа чуть надавил — все, Ренат уже не готов в «Спартак».

— Чем все закончилось?

— Организовал Сабитову встречу с Федотовым — на ней все решилось. Сначала Владимир Григорьевич ему шепотом: «Так, пошли гусиным шагом отсюда. Вижу папарацци». Сабитов верит — пошел гусиным шагом! В сторонке Федотов склоняется над ухом: «Если не перейдешь, я тебя лично придушу». Еще и показал руками, как именно. Все!

— Сколько заплатили за него?

— Выписали миллион. Еще я договорился, чтоб Сабитову квартиру купили. Так «Спартак» деньги выдал 20-долларовыми. Кэшем! У двух сумок ручки оторвались, клянусь!

— Кто нес?

— Да я нес! Когда до ячейки добрался — перекрестился. Понял, что такое работа инкассатора. (Юрий Голышак)

«Женька Савин имел два-три миллиона. Но обнулился — тесть всех обманул». Сумасшедшие истории от Алексея Сафонова