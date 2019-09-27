Алексей Сафонов: «После «Спартака» Бердыев стал узнавать, что может предложить «Локомотив», Федун отправил смс из одного слова»

Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о том, почему Курбан Бердыев не смог стать главным тренером «Спартака» или «Локомотива».

— Бердыев сам виноват, что не оказался в большом клубе?

— Мне рассказывали, как вел переговоры с «Локомотивом»: «Дайте мне такой-то бюджет. На все посты — моих людей. Обещаю, сделаю команду чемпионом». Но Геркус понял — при таком раскладе он сам становится не нужен.

— Больше шансов возглавить «Спартак» у Бердыева не будет?

— Только если сменится руководство. Пожав руки в «Спартаке», отправился узнавать, что может предложить «Локомотив». Федун узнал — отправил смс из одного слова: «***** [Дурак]». (Юрий Голышак)

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