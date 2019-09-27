Алексей Сафонов назвал самых талантливых футболистов, прошедших через его руки

Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о главных нераскрывшихся футбольных талантах прошедших через его руки.

— Самый талантливый парень, прошедший через ваши руки?

— Талантливее парня, чем Минченков, я не видел! 191 рост — а с мячом хороший. По детям забивал по 40 мячей. Начал выходить за «Локомотив», забивать. Зарплату ему сделали. Тут друзья появились — здесь пивко, там... Я Наумова просил — чтоб посылал машину в Чертаново за этим дураком. Чтоб в Баковку на массаж привезли, в тренажерку. Но все равно живот отрастил.

— Где сейчас?

— Играет за любителей.

— Кто на втором месте из нераскрывшихся?

— Баляйкин. Вроде двукратный чемпион России, а мог взлететь по-настоящему. Приехал из Братска в Москву, я встречаю на перроне. Даю 200 баксов на карманные расходы. Смотрит на них: «Это что такое?» — «Доллары...»

— Никогда не видел?

— Никогда. Говорю же — из Братска! Колхозник. Матери его что-то перечислили. Здоровья у парня было море. Подкосила смерть жены. Сейчас даже не представляю, играет ли. (Юрий Голышак)

«Женька Савин имел два-три миллиона. Но обнулился — тесть всех обманул». Сумасшедшие истории от Алексея Сафонова