Алексей Сафонов: «Есть проблема жен, есть! Да вот Глушаков со мной в соседнем доме жил...»

Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о судьях и проблеме жен футболистов.

— Встречали хоть одного судью, который не берет?

— Я лично никогда и никому ничего не передавал. Были специально обученные люди в каждой команде.

— Хоть одна бригада после матча отказалась от «премиальных»?

— Не знаю таких судей. Не встречал. Вот до игры обычно ни один судья не возьмет. Зато обговорит все нюансы — через две недели туда-то... Как-то в аэропорту судью поколотили, сумку вывернули. Думали, у него бабки с собой.

— Как интересно. Помню слухи — как-то с судьями фальшивыми деньгами расплатились.

— Знаю историю, в Ижевске жены трех ведущих футболистов пошли за покупками, мужья деньги привезли. Всех троих за задницу взяли!

— То есть?

— Все — с фальшивыми долларами. Есть проблема жен, есть! Да вот Глушаков со мной в соседнем доме жил. Ребята рассказывали: как-то приезжает с разодранными ногами. «Это что?» — «Да жена детектива наняла, бежал по крыше. Со второго этажа прыгал» — «Ты что, каскадер? Ноги — твой инструмент!»

— У Рыжикова жена чудесная. А чья жена крови вашей попила?

— В Новосибирске Шмаков, Скороходов и Васильев нашли себе стриптизерш. Где только нашли? Женились!

— Стриптизерши — это выбор неформальный.

— Естественно, очень быстро началась головная боль. (Юрий Голышак)

«Женька Савин имел два-три миллиона. Но обнулился — тесть всех обманул». Сумасшедшие истории от Алексея Сафонова