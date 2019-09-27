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Алексей Сафонов: «Динамо» давало Рязанцеву 2 миллиона долларов, а он за вдвое меньшую сумму продлил контракт с «Рубином»

16:18
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Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о несостоявшемся переходе Александра Рязанцева в «Динамо».

— Футболист с самым высоким iQ, которого встречали?

— Медведев — это компьютерный бог! Дима Мичков очень эрудированный, с языками. Саня Рязанцев толковый парень. Внезапно с Ребровым в «Рубине» сдружились. А тот радиофанат, азбукой Морзе со всякими полюсами связывается. Саша крепко меня удивил однажды. Заканчивался контракт с «Рубином», московское «Динамо» предлагало фантастические деньги.

— Это какие же?

— В Казани у него было 600 тысяч, «Динамо» давало 2 миллиона. Поговорили с Кобелевым, главным тренером, и Рязанцев почему-то уперся: «Не хочу в «Динамо» и все». За деньги в два раза меньше продлил контракт в «Рубине». Вот футбол для него настолько на первом плане!

— Я поражен.

— Еще и говорил: «Предложили бы мне за рубежом в два раза меньше — все равно туда бы поехал». Когда-то ему десятку предлагали в «Луче», а я посоветовал: «Если хочешь научиться играть — надо идти к Курбану». Пошел в «Рубин» на две тысячи. (Юрий Голышак)

«Женька Савин имел два-три миллиона. Но обнулился — тесть всех обманул». Сумасшедшие истории от Алексея Сафонова

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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