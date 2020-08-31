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«Алексей попал в симпатичную команду, к классному тренеру». Веретенников — о переходе Миранчука в «Аталанту»

19:21
Алексей Миранчук. Фото Алексей Иванов, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Алексей Иванов, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Лучший бомбардир в истории чемпионатов России (143 гола) Олег Веретенников прокомментировал переход Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

«Алексей попал в симпатичную команду, к классному тренеру», — цитируют Веретенникова «Известия». — «Аталанта» показывает очень современный комбинационный футбол, в который способен вписаться Миранчук. В целом он принял правильное решение, решив попробовать свои силы в итальянском футболе. Алексей — довольно разносторонний игрок, способный проявить себя в Серии А. Очень хочется, чтобы у него все получилось".

В воскресенье стало известно о договоренности «Локомотива» и «Аталанты» о трансфере 24-летнего российского футболиста. В текущем сезоне Миранчук провел четыре матча, в которых забил 2 мяча и сделал одну результативную передачу.

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