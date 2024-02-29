Масалитин: «Наш чемпионат выиграет, если «Краснодар» станет чемпионом»

Бывший нападающий сборной СССР Валерий Масалитин поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в РПЛ.

«Наш чемпионат выиграет, если «Краснодар» станет чемпионом. Интерес к лиге сильно вырастает. Семак умеет именно бороться за чемпионство. В нужный момент взорваться или, наоборот, поберечь силы. Он умеет менять стиль в зависимости от соперника. Но его тактика не всегда работает. «Зенит» стал чаще проигрывать, вспомните то же противостояние с «Динамо». Всем интересно, станет «Зенит» чемпионом в шестой раз подряд или нет. Еще и в Краснодаре играть надо. Пока не берусь давать прогноз», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Масалитина.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. «Зенит» идет вторым с 36 очками.