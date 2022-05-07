Андрей Мостовой рассказал о настрое «Зенита» на дерби со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о настрое команды на предстоящий матч 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

— Впереди матч со «Спартаком», где будет, наверное, адреналин. Что вы о нем думаете?

— Конечно. Думаю, что игра «Зенит» — «Спартак» — это всегда... Тут хоть чемпион, хоть даже если бы ничего не решалось, но в принципе, и так ничего не решается, но думаю, чтобы обыграть «Спартак» — всегда хочется этого. 200% отдачи будет.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 15 мая на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16.00 мск.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России сезона-2021/22.