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Алексей Миранчук назвал сильные качества Николича. Что изменилось после ухода Семина

00:55
Алексей (слева) и Антон Миранчуки. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей (слева) и Антон Миранчуки. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сказал, как изменились тренировки после прихода Марко Николича. Сербский специалист принял железнодорожников в июне после непродления контракта с Юрием Семиным.

Антон Миранчук и&nbsp;Тонни Вилена: кто будет вторым&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; или &laquo;Краснодар&raquo;?«Краснодар» — фаворит в борьбе за Лигу чемпионов

— То, что Николич — это иностранец, конечно, чувствуется. Хотя бы потому, что он говорит по-английски, — сказал Миранчук в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Все понимают, что есть короткий период для подготовки. У всех концентрация выше в разы, потому что мы играем за Лигу чемпионов. Что в целом изменилось? Думаю, добавилось больше тактических упражнений. Стали больше работать над тактикой, он начал прививать нам больше стремления к ударам. Бить с дальних позиций, не так, как мы всегда любили «завести». Иногда проходят эмоциональные установки, он может эмоционально показать себя.

Думаю, он неплохой психолог и знает, какому футболисту что сказать. Сейчас еще мало что-то конкретно могу сказать. Мы все вместе понимаем, какая у нас есть задача, стараемся сообща выполнить ее.

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