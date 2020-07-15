Алексей Миранчук назвал сильные качества Николича. Что изменилось после ухода Семина

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сказал, как изменились тренировки после прихода Марко Николича. Сербский специалист принял железнодорожников в июне после непродления контракта с Юрием Семиным.

— То, что Николич — это иностранец, конечно, чувствуется. Хотя бы потому, что он говорит по-английски, — сказал Миранчук в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Все понимают, что есть короткий период для подготовки. У всех концентрация выше в разы, потому что мы играем за Лигу чемпионов. Что в целом изменилось? Думаю, добавилось больше тактических упражнений. Стали больше работать над тактикой, он начал прививать нам больше стремления к ударам. Бить с дальних позиций, не так, как мы всегда любили «завести». Иногда проходят эмоциональные установки, он может эмоционально показать себя.

Думаю, он неплохой психолог и знает, какому футболисту что сказать. Сейчас еще мало что-то конкретно могу сказать. Мы все вместе понимаем, какая у нас есть задача, стараемся сообща выполнить ее.