Алексей Миранчук: "Локомотиву" нужно максимально сплотиться и быть сконцентрированными"

Полузащитник "Локомотива"​ Алексей Миранчук считает, что команде стоит привыкать играть без старожил, которые покинули клуб этим летом. По его словам, красно-зеленым стоит сплотиться, так как впереди тяжелый сезон.

– На самом деле очень непросто, что из команды ушли многие футболисты, ставшие старожилами, – цитируют "Известия" Миранчука. – Надо привыкать играть без них, все-таки команду покинул определенный костяк. В данный момент нам нужно максимально сплотиться и быть сконцентрированными, так как впереди тяжелый сезон: российский чемпионат и Лига чемпионов.

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