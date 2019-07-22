Алексей Миранчук: "Локомотиву" нужно максимально сплотиться и быть сконцентрированными"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук считает, что команде стоит привыкать играть без старожил, которые покинули клуб этим летом. По его словам, красно-зеленым стоит сплотиться, так как впереди тяжелый сезон.
– На самом деле очень непросто, что из команды ушли многие футболисты, ставшие старожилами, – цитируют "Известия" Миранчука. – Надо привыкать играть без них, все-таки команду покинул определенный костяк. В данный момент нам нужно максимально сплотиться и быть сконцентрированными, так как впереди тяжелый сезон: российский чемпионат и Лига чемпионов.
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