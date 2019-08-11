17:38 | Футбол — РПЛ

Алексей Миранчук едва не забил гол года. Но перебросил и вратаря, и ворота

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В матче 5-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Уралом" полузащитник хозяев Алексей Миранчук упустил потрясающий момент в конце первого тайма.

Игрок мог отправить мяч в ворота пяткой, перекинув и голкипера и защитников соперника. Однако мяч чуть перелетел перекладину.

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