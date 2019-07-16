Алексей Миранчук: "Буду жалеть потом, если не попробую свои силы в Европе"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в интервью YouTube-каналу "КраСава" рассказал о своем желании попробовать силы за границей. По его словам, можно начать с середняка в Испании.

– Головин уехал. Сейчас многие молодые у нас в чемпионате настроены на это. Хотя я не живу целью: "Надо ехать в Европу, надо ехать в Европу". Понятно, что какие-то цели ты ставишь, какие-то мысли есть. Конечно, хотелось бы себя попробовать в Европе. Потому что если останусь в России навсегда, могу пожалеть. Просто мы боимся внутренне сделать этот шаг. Другая страна, другой язык, другие скорости. Но хотелось бы попробовать. Это же другой масштаб. Если мне завтра позвонит агент и скажет: есть средняя команда из Испании, топ-клуб из России и топ-клуб из Англии, но со статусом игрока замены, то я выберу, наверное, Испанию. Лучше начать с середнячка большой путь.