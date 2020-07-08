Алексей Миллер: «Зенит» и самая большая в стране армия болельщиков доказали всем, что мы сильнее всех»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России. Питерцы первенствовали второй сезон подряд.

— В этом сезоне ситуация была непростой, - подчеркнул Миллер. - Но клуб, вся команда и самая большая в стране армия болельщиков показали свой боевой дух и еще раз доказали всем, что мы сильнее всех. С победой! «Зенит» - чемпион! (Гоша Чернов)