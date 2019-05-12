Алексей Миллер назвал главные слагаемые успеха "Зенита" в чемпионате России

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер после победы "Зенита" над ЦСКА (3:1) в 28-м туре чемпионата России подчеркнул, что в завоевании чемпионского титула важную роль сыграл главный тренер Сергей Семак. Петербуржцы вышли на игру с армейским клубом уже в ранге чемпионов страны.

– Не было права на ошибку при назначении главного тренера, – сказал Миллер в эфире "Матч Премьер". – Руководство столкнулось с вопросом, на кого нужно опираться, по какому пути пойдет клуб. Благодаря болельщикам выбор был сделан в пользу Семака. Его роль в чемпионстве была очень важной. 340 дней прошло с его назначения. Надеюсь, это не последний его титул.

Костяк команды у нас российский. Самое главное, что иностранцам сейчас переводят установку тренера с русского языка, а не наоборот.

Ключевым был матч "Краснодар" – "Зенит". Он уже вошел в золотой фонд российского футбола. В этом матче были все сюжеты футбольной драматургии, которые можно было придумать. Очень символично, что Дзюба на 95-й минуте добыл для "Зенита" победу. Он поставил жирный крест на немногочисленных оппонентах, которые не верили в успех его карьеры. Эта 95-я минута стала решающей в чемпионстве "Зенита".

"Зенит" хотел выиграть золотые медали, и сегодняшний матч с ЦСКА – тому подтверждение.

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